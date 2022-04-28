الزمالك يقلب تأخره للتقدم 2-1 على المصري

تمكن الزمالك من قلب تأخره بتقدم بهدفين على منافسه المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل احمد سيد زيزو هدف التعادل عن طريق تسديدة من كرة ثابتة في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ورأسية سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك ترجمت لهدف ثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..

مارس المصري الضغط على منافسه الزمالك منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ووصل لمنطقة الجزاء أكثر من مرة ولكن لم تترجم الهجمات إلى هدف أول للأبيض.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، كشر الزمالك عن أنيابه بشكل كبير وصل لمرمى المصري من هجمة منظمة مررها احمد سيد زيزو لإمام عاشور الذي سدد كرة رائعة أبعدها القائم الأيمن عن شباك حارس مرمى المصري.

ومن بعدها وصل الزمالك مرة أخرى لمرمى المصري عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل وحاول التسديد ولكن أبعده دفاع المصري المتواجد بشكل منظم في الملعب.

سجل ياسر حمد لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي



خط الهجوم: عمر السعيد

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد قناوي – أحمد شوشة – ياسر حمد – كريم العراقي

الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – إلياس الجلاصي

الهجوم: حسن علي – محمد عنتر – أوستن أموتو