هيثم فاروق: مبروك لكوماندوز اليد بطولة السوبر

علق الكابتن هيثم فاروق، علي فوز الزمالك بدوري سوبر محترفين اليد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب هيثم فاروق في تويتة له: “الحمد لله . مبروك لكوماندوز اليد بطولة السوبر".

وتوج الزمالك بلقب دوري سوبر محترفين اليد رجال وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة تقارب في المستوى بين الفريقان حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض 15-13 ولكن استطاع الفارس الأبيض حسم المباراة واللقب لصالحه بنتيجة 28-25 ليستمر في سلسلة الفوز على النادي الأهلي.

وانطلقت الدورة النهائية لتحديد بطل سوبر دوري محترفين اليد يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة فرق الزمالك والأهلي وسبورتنج وهليوبوليس ،وأقيمت المنافسات على مدار ثلاثة أيام.

وبعد انتهاء مباريات الدورة المجمعة جاء الترتيب كالتالي :

احتل الزمالك المركز الأول بدون هزيمة ، بينما جاء الأهلي

في المركز الثاني وتوج سبورتنج بالمركز الثالث بعد الفوز على هليوبوليس اليوم والذي احتل المركز الرابع.