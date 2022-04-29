أوباما أولى غيابات الزمالك في المباراة القادمة بالدوري

يغيب يوسف إبراهيم الشهير بـ “أوباما”، لاعب نادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام إيسترن كومباني، في الجولة الـ17 من منافسات الدوري المصري الممتاز، نظراً لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل أوباما على بطاقة صفراء في مباراة الزمالك والمصري أمس، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً للوائح الرياضية فإنه سيغيب مباراة واحدة فقط نظراً لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

ونظراً لضيق الوقت بين مباراة أمس واللقاء القادم، قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك إستئناف تدريبات القلعة البيضاء دون راحة.