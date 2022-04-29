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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: المهنة اللي ماكنتش فيها صبي ماينفعش تبقى فيها معلم

صدى البلد

وجه الفنان عمر كمال رسالة لمتابعيه، ونشر صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع الواصل الاجتماعى فيسبوك . 

 

وكتب عمر كمال: "المهنة اللي ماكنتش فيها صبي… ماينفعش تبقى فيها معلم".

 

يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

وتابع: “لو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق”، مشيرا إلى أن محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية".

وواصل حلمي بكر هجومه أيضا على محمد عطية، واصفا إياه بـ"مطرب الأغنية الواحدة"، وذلك في إشارة منه لعدم تواجده على الساحة الفنية طوال السنوات الماضية.

بنت الجيران عمر كمال هاني شاكر الفنان هاني شاكر الرياض مصر

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