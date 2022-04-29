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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصد 28 لقبا.. مسيرة بارون الكرة المصرية هادي خشبة مع الأهلي

هادي خشبة ووليد صلاح
هادي خشبة ووليد صلاح الدين

يعتبر هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق، أحد الأعمدة الأساسية فى حصد القلعة الحمراء العديد من البطولات المحلية والقارية.

هادي شريف عبد الهادي احمد خشبة أبن الأسرة الرياضية والده هو المهندس شريف خشبة عضو إتحاد الكرة وجده محمد توفيق خشبة وكيل النادي الأهلي الأسبق ورئيس النادي بشكل مؤقت في مطلع الستينات.

البداية كانت في قطاع الناشئين بالأهلى ثم التصعيد للفريق الأول نهاية عام 1989 والمشاركة الأولي كانت في مباريات كاس الإتحاد التنشيطية موسم 89_1990 بعد إلغاء الدورى المصرى.

ثم بدأ فعليا مع الفريق الاول من موسم 90_1991 وحتي اعتزاله في موسم 2005_2006 وخلال هذا المشوار الكبير لعب هادي خشبة 444 مباراة في كل البطولات وهو اللاعب الثاني من حيث المشاركة في تاريخ الأهلي.

في الدورى لعب301 مباراة وهو أكثر لاعب مشاركه في تاريخ الاهلي في الدوري المصري وفي كأس مصر لعب 43 مباراة والأكثر مشاركه في تاريخ الاهلي في كأس مصر.

أحرز هادي خشبة إجمالي 42 هدف في كل البطولات وهم 26 هدف في الدورى و 8 أهداف في البطولات العربية و 5 أهداف في كأس مصر و3 اهداف في أفريقيا.

حقق هادي خشبة مع الأهلي خلال مشواره 28 بطولة وهم الدورى المصرى 9 مرات وكأس مصر 7 مرات والسوبر المصري مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس مرة واحدة وكأس السوبر الافريقي مرتين وكأس الإتحاد التنشيطية مرة واحدة وأربع بطولات عربية.

هادي خشبه الأهلى النادي الأهلي Sports Fitness

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