عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر وتخصص ارقام الشكاوى

حملات تموينية
حملات تموينية


قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بأن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر.

 

واكد انه تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات و الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة ، فضلا عن المتابعة المستمرة لفروع شركات الجملة بنطاق المحافظة للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.


وفى مجال المخابز، أوضح وكيل وزارة التموين بأنه يوجد 1599 مخبز بلدى ويتم العمل بهم على الوجه المعتاد وبصفة دورية وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن.

 واكد أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته.

 وفيما يخص السلع التموينية ، أشار " الجمال " بأنه يوجد 1553 تاجر تمويني و 349  مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة ، ويوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية ، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين .

 وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز  أكد وكيل وزارة التموين استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات ، كما تتلقى غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام أجازة العيد على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.


 

عيد الفطر المبارك محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

بعد أيام من الاستقرار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| 13 جنيه زيادة

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

الوزراء: لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

ترشيحاتنا

رسميا.. رالف رانجيك مديرا فنيا لمنتخب النمسا

سامح عاشور يعلن ترشحه رسميا على منصب نقيب المحامين

في اليوم العالمي للسلامة.. معاش بنسبة 80% من الأجر تعويض إصابة العمل

شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ترصد استقرارا في السوق وبداية انخفاض الأسعار

خطيب الجامع الأزهر: رمضان شهر السلام أهم مقاصد الدين الإسلامي

تكبيرات العيد الصحيحة الكاملة 2022 .. وأفضل ما يقال بينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

ماذا قالت نيللي مقدسي عن إليسا وعقدة الزواج وعمليات التجميل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ