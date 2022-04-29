تموين المنوفية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر وتخصص ارقام الشكاوى



قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بأن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر.

واكد انه تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات و الأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة ، فضلا عن المتابعة المستمرة لفروع شركات الجملة بنطاق المحافظة للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.



وفى مجال المخابز، أوضح وكيل وزارة التموين بأنه يوجد 1599 مخبز بلدى ويتم العمل بهم على الوجه المعتاد وبصفة دورية وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين ، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن.

واكد أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته.

وفيما يخص السلع التموينية ، أشار " الجمال " بأنه يوجد 1553 تاجر تمويني و 349 مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة ، ويوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية ، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أية اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفى حاجة المستهلكين .

وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز أكد وكيل وزارة التموين استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات ، كما تتلقى غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام أجازة العيد على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.



