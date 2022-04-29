الكيلو بـ 70 جنيها.. التموين تطرح كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كحك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية.
وينشر «صدى البلد» أسعار الكحك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية وهى كالتالى :
علبة كحك سادة ١ كيلو ٧٥ جنيها.
علبة بسكويت سادة ١ كيلو ٧٠ جنيها.
علبة بتي فور ١ كيلو ٧٥ جنيها.
علبة مشكل ١ كيلو ٨٥ جنيها.
علبة مشكل ٢ كيلو ١٦٥ جنيها .
علبة مشكل فاخرة ٢ كيلو ١٩٠ جنيها.
علبة بسكويت شفاف ١ كيلو ٧٥ جنيها.
علبة بسكويت نادر شفاف ٢ كيلو ١٤٠ جنيها.
علبة كعك ملبن ١ كيلو ٧٥ جنيها.
علبة كعك مكسرات ١ كيلو ١٠٥ جنيهات.
علبة غريبة سادة ١ كيلو ١٠٠ جنيه.
علبة غريبة لوز ١ كيلو ١١٠ جنيه.
بتي فور لوكس ١ كيلو ٩٥ جنيها.
علبة مشكل كرتون ١ كيلو ٧٥ جنيها.
علبة مشكل كرتون ٢ كيلو ١٥٥ جنيها.