دعاء آخر جمعة من رمضان للميت .. ردده الآن لتدرك ساعة الإجابة

دعاء آخر جمعة من رمضان للميت .. يكثر البحث عن دعاء آخر جمعة من رمضان للميت، خاصة بالتزامن مع ساعة الإجابة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن يوم الجمعة، لذا فقد اجتمع لك في هذه الجمعة فضائل عظيمة منها أنها الجمعة الأخيرة من رمضان وهي ليلة من ليالي العشر الأواخر التي ربما تصادف معها ليلة القدر فردده بيقين وثقة في أن الله تبارك وتعالى لن يردك.

ومن دعاء آخر جمعة من رمضان للميت ما سنستعرضه في التقرير التالي.

دعاء يوم الجمعة

دعاء آخر جمعة من رمضان للميت

يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، ولا يتوقف المسلم عن حصر فضائله التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فيكفي أن الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة وعلى المسلم أن يستغل هذا اليوم المبارك في الدعاء لمن توفى من آل بيته وبيت المسلمين.

ولعل من حق الوالدين وبرهما أن نخصص لهما دعاءً بالتزامن مع اقتراب ساعة العصر التي رجح العلماء أن تكون ساعة الإجابة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن يوم الجمعة، ومن دعاء آخر جمعة في رمضان، دعاء الجمعة للمتوفي وقولك اللهم في يوم الجمعة أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب، اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم اعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين، ويستحب الإكثار من الدعاء للمتوفي أبي وآباء المسلمين جميعا وأمهاتهم وأن يدعو لنفسه في هذا اليوم المبارك.

دعاء آخر جمعة من رمضان للميت

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه.

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

في يوم الجمعه اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدعاء

دعاء آخر جمعة من رمضان للميت

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ، اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

دعاء للميت أبي قصير اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء اهلك لك، اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر.

اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته وأجمعنا به في جنتك يا الله.

اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

أفضل الدعاء

أفضل دعاء للمتوفي عند الجنازة وبعدها

أفضل دعاء للمتوفي لا يقتصر في صلاة الجنازة فقط او عند القبر بعد الدفن مباشرة، وإنما ندعو لموتانا في كل حين سائلين المولى عزوجل ان يغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنة، فيمكن أن ندعو قائلين: “اللهم أحسن مثواه وأكرم نزله ووسع قبره ، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مُسيئًا فتجاوز عن سيئاته”.

أفضل دعاء للمتوفي

علمنا رسول الله أن الدعاء ينبع من داخلك وأن تدعو بما ترغب بصدق، فإن أردت الجنة فادعو بأن ترزق إياها شريطة أن يكون عملك مؤدى لها أيضا ، وقد وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء للميت ، ومن هذه الأدعية:

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأفتح أبواب السماء لروحه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحمه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.

اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، في جوار نبيّك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم .

اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا، وفي زمرة المؤمنين ومع الصديقين والشهداء.

اللـهـم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وانت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم.





دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء قصير للميت يوم الجمعة هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت يوم الجمعة يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء قصير للميت يوم الجمعة .

• اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.