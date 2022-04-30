بلوجر بدينة تثير الجدل ضد شركة طيران شهيرة: المقعد صغير

أثارت مسافرة بوزن زائد، حالة من الغضب ضد شركة طيران شهيرة، بعد مشاركة مقاطع فيديو لها بسبب حجم المقاعد وأحزمة الأمان غير الملائمة لجميع الأوزان.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست”، قامت المسافرة البريطانية بوزن زائد بمشاركة مقطع فيديو تنتقد فيه شركة “ريانر” بأن المقاعد والأحزمة غير ملائمة لكل الأوزان.

وتظهر في الفيديو وهي لا تستطيع الجلوس على المقعد باعتباره أصغر من حجمها، ونشرت الفتاة وتدعى “كيرستي ليان” مقطع فيديو لها عبر موقع فيديوهات “تيك توك” وهي توضح بالتفصيل أن شركة الطيران الحالية لا توفر راحة للمسافرين.

حصل مقطع الفيديو التي نشرته على 1.3 مليون مشاهدة على موقع “تيك توك”، وكتبت البلوجر كيرستي صاحبة الـ 29 عاما: “أنا مقعدي الأوسط، أول إنه غير ملائم لي، يجب أن أجلس على مقعدين على الأقل”.

وروت كيرستي في مقطع الفيديو تفاصيل رحلتها أثناء سفرها عبر شركة طيران اقتصادي من لندن إلى هامبورج، في ألمانيا، في 21 أبريل الجاري،

راجعت الشركة لاحقا الشكوى التي قدمتها كيرستي، ووصفت المقعد الأوسط بأنه تم تخصيصه لها بشكل عشوائي رغم أنه يحتوي على مساحة صغيرة جدا للساقين.

وردت كيرستي: “كنت بحاجة إلى استخدام موسع حزام الأمان، لكن هذا شئ اعتدت عليه”، وانتقلت بعد ذلك من مقعدها إلى ىخر في الممر لأنه كان فارغا، لكن تظهر في الفيديو والكرسي غير ملائم لها أيضا.

وأوضحت شركة “شوروبشير” في إنجلترا بعض النصائح لجلو أصحاب الوزن الزائد بشكل مريح، ومن بينها طلب تمديد حزام الأمان، واختيار مقاعد بجوار النافذة لأنها توفر مساحة أكبر.

أثارت هذه الاقعة ردود فعل واسعة لأصحاب الوزن الزائد، ومن بينها عارضة الأزياء “ريمي بدر” التي هاجمت شركات الطيران والسفر التي لا تراعي أصحاب الوزن الزائد في المقاعد، أو أحزمة الأمان غير المناسبة لحجم الخصر.

كشفت كيرستي أيضا عدم قدرتها على الذهاب إلى المرحاض، إذ شعرت بألم في البطن وعند رغبتها في الذهاب إلى دورة المياه كان التنقل ممنوعا بسبب صغر مساحة التنقل.

تعرضت بلوجر السفر “كيرستي لينا”، التي صورت نفسها وهي تكافح من أجل الجلوس في مقعد على متن الطائرة ، إلى انتقاد البعض وقالوا لها أن تشتري مقعدين أو تتخلى عن فكرة السفر بالطيران تمامًا.

وسخر أحدهم منها وقال لها: “عزيزتي، هذا ليس خطأ شركة الطيران، يجب أن يحفزك الأمر على إجراء تغيير”.