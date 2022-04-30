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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت 30-4-2022

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 23.09جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى المتحدة اليوم السبت نحو 23.09جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم السبت نحو 23.04جنيه للشراء و 23.35جنيه للبيع .


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (المصرف العربي الدولي،الكويت الوطني،كريدي اجريكول،أبوظبي الأول FAB )اليوم السبت نحو 23.02جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك( المشرق،البركة) اليوم السبت نحو 23.02جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،بلوم ، العقاري المصري العربي ،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري ) اليوم السبت نحو 23.02جنيه للشراء و 23.26جنيه للبيع.


استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم السبت عند 22.92جنيه للشراء 23.07جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم  نحو 22.92جنيه للشراء و 23.27جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 22.91جنيه للشراء و 23.27جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك(  الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي،البنك التجاري الدوليCIB)اليوم السبت نحو 22.90جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.


بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك( قطر الوطني،المصرف المتحد) اليوم  نحو 22.89جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك قناة السويس اليوم  نحو 22.88جنيه للشراء و 23.28جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم  نحو 22.88جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم  نحو 22.86جنيه للشراء و 23.29جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الاسترليني

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي و الأهلي المتحد افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 23.09جنيه للشراء.

 

 

 

 

الجنيه الاسترليني أسعار الجنيه الاسترليني اليوم Real Estate Finance اليوم السبت

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