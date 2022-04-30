تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.