عضه أثناء قص أظافره.. ضابط أمريكي عذب كلب حتى الموت وقتله بالرصاص

في ظل الاهتمام المستمر بحقوق الحيوان حول العالم، قام نائب عمدة أمريكي بتعذيب كلبه الأليف وقتله وإخفاء جثته بسبب قيام الكلب بـ عضه أثناء قص أظافره.

ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست”، قالت السلطات إن نائب عمدة في ولاية “ميتشجان” يدعى “جاكوب ويلكينسون” قام بتعذيب وقتل الكلب الأليف، وأوضح مسؤولون إن الشرطة ألقت القبض عليه، يوم الاثنين، بعد العثور على جثة كلبه المتحللة مقيدة مع إثبات إطلاق الرصاص على الكلب 3 مرات.

ترتب على هذا الاتهام، طرد جاكوب من مكتب عمدة مقاطعة “جينيسي”، وقال الضابط “كريستوفر سوانسون” الذي ألقى القبض عليه في مقطع فيديو على فيسبوك يوم الأربعاء حيث شارك صورة ويلكنسون: “كان الكلب الأليف موجودا في منزله حتى أكتوبر الماضي، وكان يقص أظافر الكلب، ثم عضه، وللسيطرة عليه قام بربط الأرجل الخلفية للكلب ، ووضع شريط لاصق على الأرجل الأمامية للكلب ، ووضع شريط لاصق على وجهه”.

ثم أطلق ويلكينسون النار على الكلب ثلاث مرات وألقى بجسده في مقاطعة ساجينو، لكنه غطى بالثلوج خلال فصل الشتاء، حتى تم العثور عليه في 24 مارس.

وتمكن رجال الشرطة حينها من التوصل إلى مالك الكلب، من خلال تشريح جثته العثور على شريحة إلكترونية ببيانات صاحبه، ووصف العديد هذه الجريمة بأنها مروعة، من بينهم العمدة الذي وصف جريمة “ويليكنسون” بأنه مجرم.

وكان يعمل ويليكنسون ضابط في إدارة الإصلاح في ميتشجن، وكان قد وظفه مكتب العمدة في 11 يناير واستمر لمدة 42 يوما فقط قبل اعتقاله.

وكشفت جمعية “بلو ستار سيرفيس دوج”، التي تساعد الحيوانات الأليفة إنه تم تدريب الكلب كجزء من برنامج علاجي، وساعد ويلكينسون في تدريب وتبني الكلب العام الماضي.