وزير الري: استجابة فورية لشكاوى المواطنين وتلبية مطالب المزارعين بتطهير الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والاداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الوزارة لا تألو جهداً في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشار إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر إبريل الجارى .. وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بسرعة بحث عدد من شكاوي المواطنين الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، والتي تشير لتضرر الأهالي بقرية الصوفية التابعة لمركز أولا صقر بمحافظة الشرقية من تراكم القمامة والمخلفات بترعة المعترض ، حيث تمت المعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة ، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وفى محافظة بنى سويف .. وردت شكوى من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالي بعزبة البرية بالمحافظة بتراكم المخلفات بترعة ميدوم المارة داخل الكتلة السكنية ، حيث تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف بسرعة بحث وحسم الشكوى ، وبالمعاينة علي الطبيعة تبين أن هذه المنطقة محاطة من البرين بكتلة سكنيه كثيفة ، حيث تم تطهير الترعة وحسم الشكوى مع التوجيه بقيام الإدارة العامة لري بني سويف بتطهير الترعة بصفة مستمرة.

وفى محافظة المنوفية .. وردت شكوى من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالي بقرية الكمايشة بمركز تلا بالمحافظة بسبب تراكم المخلفات والحيوانات النافقة بالترعة المارة داخل بالكتلة السكنية ، حيث تم تكليف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث وحسم الشكوى ، وعليه فقد تم إصدار أمر تطهير ونقل المخلفات وتوجيه معدات وأجهزة الإدارة المختصة إلى موقع الشكوى وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

كما وردت شكوى من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بقرية الولجا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب إنقطاع مياه الري عن مسقى السنيتى ، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة للمعاينة على الطبيعة حيث تم حسم الشكوى وتوصيل المياه بالمسقى مع المرور الدورى للتأكد من وصول المياه للنهاية.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٢ بلغت (٩٧ %) ، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (١٠٤٠) شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس ٢٠٢٢ ، كما تمكنت أجهزة الوزارة من التصدي للعديد من التعديات التي ورد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات على منظومة الشكاوى الحكومية ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (١١٠) مخالفات ثبت تعديها على المجاري المائية المائية والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.

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