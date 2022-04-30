لا تتعرضوا للشمس..الأرصاد: أجواء ربيعية طوال الأسبوع الحالي

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت .

وقالت "منار غانم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ، إن اليوم نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن الأمس، متابعة: تسجل القاهرة 33 درجة مئوية وسيكون الطقس حار خلال فترة النهار ومعتدل على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد .



وأضافت أنه مع غياب سطوع أشعة الشمس وحلول الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومن المتوقع أن تسجل الصغرى 18 درجة مئوية على القاهرة، لنشهد طقس لطيف ليلا ومعتدل على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

ونوهت بوجود نشاط للرياح محمل بالأتربة وتصل سرعته 50 كم فى الساعة، ما سيساعد بدوره على الشعور باخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية والتى من المقرر أن تستمر الأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة طيلة الأسبوع الحالى.

ونصحت التعرض بأشعة الشس خاصة فى وقت الظهيرة من الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة عصرا، بالإضافة إلى القيادة بهدوء ومتابعة النشرات الجوية.