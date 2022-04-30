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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لحريق محلات شبين القناطر بالقليوبية.. شاهد

جانب الحريق
جانب الحريق

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لنشوب حريق  فى أحد المحلات التجارية لبيع الملابس بشبين القناطر بالقليوبية حيث جارى التعامل مع النيران واخماد الحريق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد الشوارع بشبين القناطر وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق.
وتبين من المعاينة نشوب حريق في شارع الشهيد أمام الوكيل أمام سلم المرج داخل أحد محلات لبيع الملابس بالشارع وجارى السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها الى المحلات المجاورة.
من ناحية اخرى دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 5 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع داخل مصنع كرتون بشبرا الخيمة حيث تم السيطرة على الحريق واخماد النيران وجارِ أعمال التبريد.
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بالتحفظ على الحريق وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وبيان مدى تراخيص المصنع من عدمه.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى شارع الروضة مدينة ابن الحكم اول شبرا الخيمة.


وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء و السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها الى المبانى والمناطق المجاورة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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