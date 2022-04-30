برلماني مهنئاً الرئيس السيسي بالعيد: قيادتكم الرشيدة أنقذت مصر من مؤامرة خبيثة

هنّأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وجموع المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، قائلاً: عيد سعيد طيب على الوطن الغالي الذي ينعم باستقرار وآمان ومستقبل زاهر لجميع أبنائه، تحت قيادة الرئيس السيسي.

ونوّه محسن في بيان صحفي له اليوم، بما ذكره الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية وكلمته خلال ليلة القدر، واصفًا إياها بمثابة استراتيجية جديدة للمستقبل، وخطة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستجدة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس وتوجيهاته للحكومة بتوطين الصناعات ودعم القطاع الخاص، وإشراكه في مختلف مشاريع التنمية، وتملك الأصول بالدولة وإطلاق حوار سياسي شامل مع كل القوى السياسية بلا استثناء أو تمييز، قائلا إنها ملامح استراتيجية جديدة للدولة تبدأ بها مرحلة مهمة ومصيرية في عمر الوطن.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن ما شهدته مصر طوال السنوات الماضية من تنمية شاملة في كافة المجالات، يدفعنا جميعا للدعاء للقيادة السياسية والشد على أيديها لاستمرار العطاء، خاصة بعدما نجحت بامتياز في إفشال مؤامرة خبيثة، كادت تقود البلاد للفوضى، مردفا: كل عيد فطر مبارك وقيادة مصر بخير، وقواتها المسلحة وشعبها العظيم في أمن وعزة واستقرار.