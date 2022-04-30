التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع لاعبو الأهلي الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل لمرمى سيراميكا أكثر من مرة ولكن لم تترجم الكرات لأهداف حقيقية.

واستمر فريق سيراميكا كليوباترا في ترتيب خطوط دفاعاته بشكل احترافي، منع لاعبي الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومارس سيراميكا كليوباترا الضغط على دفاع الأهلي ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

وسدد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا رأسية قوية على مرمى الأهلي، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 27 وصل شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا لمرمى الشناوي وسدد كرة ولكن لم تسكن الشباك ومرت بسلام على الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن وأفشة ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.

خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني.

خط الهجوم : محمد إبراهيم.

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