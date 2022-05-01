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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داش يكشف عن رأيه في تواجده بمسلسل 15 حلقة برمضان

احمد داش
احمد داش

علق أحمد داش على تواجده في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل مين قال  المكون من 15 حلقة.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":" لا يهمني عدد حلقات المسلسل المهم بالنسبة لي التماسك الدرامي سواء كان 15 حلقة أو أكثر".

وكان قد أكد الفنان أحمد داش، أن مسلسل “مين قال” الذي يُعرض في رمضان لا يقدم نصائح ولكنه ينقل الواقع.

وأضاف "داش"، "العمل يقدم نموذجًا لمشاكل جيل وأسبابها، فمعنى كلمة “مين قال” عنوان المسلسل، توضح أن وصايا الآباء ليست هى “الصح”، وأفكار الأبناء ليست الخطأ، فـ"مين قال" إن المسار واحد".

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أحمد داش: مسلسل "مين قال" ينقل الواقع ولا يقدم نصائح

وكان قد كشف الفنان أحمد داش عن الأسباب التي حمسته لشخصية شريف بمسلسل مين قال الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقال "داش" رأيت نفسي في الدور، وفي إصرار شريف، فأنا أيضا حينما أتعلق بشيء أسعى وراءه ولا أتركه إلا بنجاحي فيه، كما أنه يشبهني أيضا في التوتر".

احمد داش مسلسل الفنان احمد داش مسلسل مين قال الموسم الرمضاني 2022

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