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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1087 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الداخلية
الداخلية


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1087) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات بلغت (1,500 طن "دقيق أبيض") ، (287) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (30,909 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم – أسماك - أعلاف" – 10 طن أسمنت – 1345 عبوة سجائر – 18 إسطوانة) ، وكذا (289) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 73 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 58 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 35 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 13 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 63 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5,050 طن دقيق بلدى –250 رغيف مدعم) ، وكذا (5) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة.. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (45,359 طن – 1345 عبوة سجائر – 18إسطوانة – 250 رغيف) .

كان أبرزها تلك القضايا ضبط (8,55 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – سكر حر – مكرونة – مسلى – زيت طعام") معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة و ضبط (8 طن دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (1,75 طن أسماك) معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية و ضبط (1,5 طن دقيق أبيض) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لتجميعه كمية قدرها (1,1 طن دقيق بلدى مدعم) وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (10 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الحملات فى ضبط (10 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية و ضبط (4,95 طن "سمك فيليه – جمبرى") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة  (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (4,62 طن أسماك) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة  (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (8 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات "وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة  (قائد سيارة) بمحافظة المنيا.

و ضبط (2,25 طن مسلى) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة  (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

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