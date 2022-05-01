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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنوان الحياة.. مصطفى كامل يطرح أحدث أغنياته في العيد

مصطفى كامل
مصطفى كامل

يطرح النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه التى تحمل إسم "عنوان الحياة" بعد غد الثلاثاء الذى يوافق ثانى أيام العيد وهى من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتحمل عدد من المفاجآت، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد الذى يحضر له خلال الفترة المقبلة .

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، التى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحأنه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

مصطفى كامل عنوان الحياة أغاني مصطفى كامل أغانى العيد Arts Entertainment

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