رئاسة المسجد النبوي تعلن جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن جاهزيتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا صلاتهم بيسر وسهولة.

وهيأت الوكالة المسجد النبوي وسطحه وساحاته للقادمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم الحشود والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية، عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة المصلين، وتقديم أفضل الخدمات للمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما عملت الوكالة على تطهير المسجد النبوي والسجاد وتطييبه وتبخيره، وتجهيز (18) ألف حافظة مياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد، وتهيئة 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وسطحه وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي وعددها ١٠٠ باب لضمان تيسير وسهولة دخول المصلين من وإلى المسجد النبوي.