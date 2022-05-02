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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملخص أحداث وتفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان.. فيديو

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

شهدت الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان أحداثا مثيرة، ففي مسلسل الاختيار 3، كانت الحلقة تسجيلية وتناولت الفترة العصيبة التي شهدتها مصر ما بين 2012 و2013 التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذي أنهى حكم الجماعة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وإيمان منصور، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ملخص أحداث وتفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان"، وفي مسلسل العائدون، أُطلق سراح صفوان ووعده بالتعاون مع مصر بعد القبض على سيّاف الكيلاني والي داعش وتقديمه للمساءلة القانونية والتحقيق معه داخل جهاز المخابرات العامة.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فاتن أمل حربي زواج شفيع من رجاء، وعرض شكيب الزواج على راندا التي رحبت بالأمر، وحضر الشيخ يحي وتحدث مع فاتن وقال له إنه مسافر السعودية وسيعمل هناك، وفي مسلسل الكبير أوي 6، قدّم حزلقوم حفل افتتاح المزاريطة السينمائي ومن بعده ظهر نفادي لتقديم إحدى الفقرات الترفيهية لكن لم يضحك أحد من الحاضرين على الإفيهات التي أطلقها.

مسلسلات رمضان مسلسل الاختيار 3 الحلقات الأخيرة جماعة الإخوان برنامج صباح الخير يا مصر القناة الأولى حزلقوم

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