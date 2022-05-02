حصد 18 بطولة.. مسيرة علاء ميهوب مع النادي الأهلي

يعتبر علاء ميهوب نجم خط وسط النادى الأهلي أحد الموهوبين داخل صفوف القلعة الحمراء في واحدة من أهم الفترات في تاريخه بفترة الثمانينات من القرن الماضي.

وتألق علاء ميهوب نجم الشياطين الحمر بقميص النادى الأهلى وقاد فريقه إلى سلسلة من الانتصارات على المستوى المحلي والإفريقي.



الموهوب علاء ميهوب من مواليد 19 يناير عام 1962 بالجيزة وبدايته كانت في قطاع الناشئين بالأهلى في السبعينات.

ثم تم تصعيد علاء ميهوب ضمن صفوف الفريق الأول مع المجري هيديكوتي وتدرب مع الفريق ولكن لم يشارك وصعد رسمياً للفريق الأول.

كما شارك علاء ميهوب مع المجري أيضاً كالوتشاي في موسم 81_1982 واستمر يشارك مع الأهلي حتي رحل نهاية عام 1992.

تميز علاء ميهوب بمهاراته الفائقة وقدرته علي التحكم بالكرة كما تميز بقدرته علي المراوغة والتمرير وانهاء الهجمات ونجح في قيادة خط وسط وهجوم الأهلي بجدارة لفترات طويلة.

بدأ علاء ميهوب مع الفريق الأول بالنادى الأهلى وشارك لأول مرة في بطولة كأس مصر 1982 امام فريق بورفؤاد وأحرز هدفه الأول مع الفريق في مرمى الترسانة في ابريل 1982.

خلال مشواره مع الأهلي أحرز علاء ميهوب مع النادي الأهلي 51 هدف وصنع 49 هدف وحقق مع المارد الأحمر 18 بطولة.

وحصد علاء ميهوب لقب الدورى المصرى 5 مرات وكأس مصر 6 مرات دورى أبطال أفريقيا مرتين وكأس أفريقيا أبطال الكؤوس 3 مرات وكأس الأفروآسيوية آسيوية مرة وكأس الإتحاد التنشيطية مرة.

وتعد أبرز اللحظات في مشوار علاء ميهوب الهدف الذى سجله في مرمي النادى المصري في نهائي بطولة كأس مصر عام 1984 وهدفه في مرمي افريكاسبور الايفواري في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1987.

كما أحرز علاء ميهوب هدفهدا في شباك الغريم التقليدي نادى الزمالك في ختام بطولة الدوري موسم 88/89 وهو الهدف الذي اهدي الاهلي لقب البطولة الغالية.



بعد رحيله من الأهلي انتقل علاء ميهوب إلي فريق الأوليمبي السكندري وشارك معهم في بداية موسم 92_1993.

وشارك علاء ميهوب مع فريق الأوليمبي حتي جاءت مباراة الأهلي في الأسبوع العاشر 27 ديسمبر 1992 ولحظة البكاء الأشهر في مشواره بعد أن أحرز هدفا في مرمى الشياطين الحمر ويبكي علاء ميهوب في الملعب ويبكي معه جمهور الأهلي في المدرجات.

