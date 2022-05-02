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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسسات البنين والبنات بعيد الفطر

محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسسات البنين

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مؤسسات وجمعيات البنين والبنات بالمحافظة، حيث قدم التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة.

محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال في هذا اليوم، مؤكدا أننا جميعا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم، والعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .

 ودعا محافظ المنيا إلى تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، معلنا دعمه الكامل لكافة متطلبات مؤسسات دور الرعاية، ومقدما الشكر للقائمين عليها وذلك لمجهوداتهم التي يبذلونها.

المنيا عيد الفطر محافظ المنيا وكيل وزارة التضامن لمشاركة الأطفال دور الرعاية

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