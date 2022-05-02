حرق جسد بائعة الخضار ومذبحة الميراث ونجل الفنانة|7 جرائم مأساوية في رمضان

ومر شهر رمضان.. وعلى مدار ثلاثين يومًا في محافظة الجيزة، لم يكن الشهر الكريم رادعًا لمرتكبي الجرائم البشعة، حتى أن هُناك شياطين أنس خرجت وراء غريزتها، تبحث في نفق الجريمة وتلهثُ خلف الضياع، بل إنها انجرفت وراء كل طرق الشرور، وانغمست في بحور الغدر والخيانة.

خلال شهر رمضان الكريم 2022، شهدت محافظة الجيزة العديد والعديد من الجرائم المختلفة، من بينها الأسرية والزوجية ..

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، في التقرير التالي تفاصيل أبرز الجرائم التي شهدتها محافظة الجيزة خلال شهر رمضان 2022.

سحل زوجة في الطالبية



في بدايات الشهر الكريم، أجرت النيابة العامة في الجيزة تحقيقات في قيام شخص بسحل سيدة والتعدي عليها بالضرب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت التحقيقات أنه فور تداول مقطع الفيديو فحصته الأجهزة الأمنية لبيان ملابساته وحقيقته.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن بطلي الفيديو زوج وزوجته نشبت بينهما خلافات دفعت الزوجة لترك منزل زوجها في محافظة مرسى مطروح وعادت لمنزل أسرتها في منطقة الطالبية بالجيزة ما أثار غضب زوجها وتوجه إليها برفقته شقيقه وفور وصوله ولرفضها العودة معه لمنزل الزوجية قام بالتعدي عليها بالضرب وسحلها حتى إخراجها من المنزل وسط صرخاتها وتمكن من اصطحابها وطفلهما عنوة وانصرف من المكان.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الزوج المتهم وشقيقه وبمواجهته بمقطع الفيديو واتهام والدة زوجته له باختطافها وابنها وتعريض حياتها للخطر كونها حاملا برر ذلك باكتشافه خيانتها له باستمرار تواصلها مع طليقها، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت حجز المتهمين على ذمة التحريات ومازالت التحقيقات مستمرة.

- أم تقتل طفلتها بـ لبن الرضاعة



وفي واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، ضربت أم بحمل 9 أشهر عرض الحائط، وأنهت حياة طفلتها ثم اختلقت واقعة خطفها، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل طفلة عمرها٤٠ يوما على يد والدتها بمنطقة الوراق.

بلاغٌ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، اتهمت فيه أمّ بقيام أشخاص بخطف طفلتها بسبب خلافات بينهم، وتبين من التحريات عدم صحة البلاغ ورواية الأمّ، حيث تبين قيام الأم بإخبار زوجها بحملها في طفل ذكر، وبعد أن وضعت تبين أن المولود طفلة، فخططت للتخلص منها، وشرحت التحريات قيام الأم بقتل الطفلة عن طريق تشريقها بلبن الرضاعة، ثم اصطحبت جثتها وألقتها في بالوعة صرف، وقيامها بالشروع في شراء طفل ذكر لإقناع زوجها بأنه طفلهما إلا أنها لم تستطع.

- زوج يحرق زوجته في نهار رمضان



وفي منشأة القناطر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات إشعال زوج النار في زوجته بمنطقة منشأة القناطر، وذلك على خلفية بلاغ تلقته أجهزة أمن الجيزة، أفاد بقيام زوج بإشعال النار في زوجته بمنطقة منشأة القناطر، وتبين من التحريات أن المجني عليها تعمل بائعة خضار في أحد الأسواق، وهناك خلافات أسرية بينها وبين زوجها بسبب عملها في السوق.

كما شرحت التحريات، رفض الزوج عمل زوجته كبائعة خضار، وأراد الانتقام منها بسبب قيامها بمخالفة رأيه، فقام بسكب مادة تساعد على الاشتعال وأشعل النار فيها، وتم نقل المجني عليها إلي المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد إصابتها بحروق متفرقة في الجسد، وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على المتهم.

- علاقة جنسية ومخدرات وجثة



لم يكن الشهر الكريم واعظًا لشخص وعشيقته، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات والتحريات في واقعة مصرع فتاة عشرينية على يد أربعيني بسبب خلافات مالية نشبت بينهما في منطقة الهرم، تلك الواقعة التي بدأت ببلاغ لشرطة النجدة أفاد العثور على جثة فتاة عشرينية.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الجثة لفتاة في أوائل العشرينيات وبها طعنة نافذة في منطقة البطن أدت إلي وفاتها، الواقعة ضمت في أوراقها تفاصيل مثيرة، كشفتها التحريات، بدأت بعلاقة غير شرعية ربطت المجني عليها مع القاتل، واستمرت علاقتهما حيث كان يتردد عليها لإقامة السهرات الحمراء، إلا أن خلافًا شبّ بينهما على أموال لشراء المخدرات جعل المتهم يتخلص منها.

- مذبحة الميراث في الوراق



وفي مدينة الوراق.. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تطورات جريمة قتل موظف بالسكة الحديد لشقيقيه حيث اتهم الأب 3 من أبنائه بتحريض شقيقهم المتهم الرئيسي على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهم على الميراث، وأفادت التحريات أن الأب لديه ٩ أبناء ٧ رجال وابنتان وحدثت بينهم خلافات حول الميراث وملكية شقق المنزل الذي يقيمون به بعدما طلب منهم والدهم مساعدة شقيقهم الأصغر في بناء شقة لإتمام زواجه إلا أنهم رفضوا وحدثت بينهم خلافات انتهت بإحضار أحدهم بندقية آلية واستغل تواجد 3 من أشقائه في شقة والدهم بالطابق الأرضي وأطلق عليهم النار ما أدى لمقتل 2 وإصابة الثالث.

وأكدت التحريات أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بـ بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال، وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه السبعة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على ٣ من اشقائه النيران فقتل اثنين منهما وأصاب الثالث وفر هاربا.

- جريمة ابن الممثلة في الهرم

وباشرت النيابة العامة أيضا في الجيزة خلال شهر رمضان، التحقيق حول قيام نجل ممثلة مشهورة بقتل حماه بسبب خلافات مالية بينهما في فيصل، حيث أمرت حينها بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وصرحت بتشريح جثمان المتوفى، وطلبت تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال الشهود حول الواقعة، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم نجل ممثلة مشهورة تدعى “س.ك” وأنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات مالية بينهما، على إثرها ذهبت الزوجة إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر فيها الأقارب من الطرفين.

وأوضحت التحقيقات، أن الأسرتين اتفقا على عقد جلسة بأحد المقاهي أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وأثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها المتهم والد الزوجة، وتبين أن الزوج تعدى على حماه باستخدام "قالب رخام" على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال .

- أشلاء أبو النمرس.. علاقة آثمة



وخلال شهر رمضان أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية بحبس 4 اشقاء 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شاب وتقطيع جثته لأشلاء وإلقائها في مصرف مائي بابو النمرس عقب اكتشافهم علاقته غير الشرعية بشقيقتهم، حيث نجحت التحريات الأمنية في الوصول إلى بلاغ قدمته سيدة بتغيب شقيقها عن المنزل فتم استدعاؤها وبالفعل تعرفت على جثته وبدأت مرحلة جديدة في عملية البحث بعد تحديد هوية القتيل حيث تم فحص علاقاته وخط سيره قبل اختفائه، ليتبين لرجال فريق البحث الجنائي أن الشاب كان خطيبا لفتاة وعقب فسخ خطبتهما ارتبط بشقيقتها بعلاقة آثمة وهو كان خيط البداية لكشف ملابسات الجريمة.

الأشقاء الأربعة للفتاة علموا بالعلاقة الآثمة بينها وبين المجني عليه وحاول والدهم إقناعهم بزواجها منه إلا أنهم لم يقتنعوا بعدما أصبحت سيرة شقيقتهم على ألسنة أهالي المنطقة التي يسكنون بها بالجيزة، فقرروا رفع رؤوسهم بين الجيران والأقارب بطريقتهم فاستدرجوا الشاب بحجة حل الخلاف بينهم وفور وصوله احتجزوه داخل شقتهم، وأخذ كل منهم يعذبه بطريقته وانهالوا عليه بالضرب حتى قرروا إنهاء حياته فذبحوه، وللتخلص من الجثة لجأوا إلى حيلة تقطيعها لأجزاء صغيرة ووضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في القمامة بمنطقة بعيدة عن سكنهم، وألقت مباحث الجيزة القبض على الأشقاء الأربعة الذين اعترفوا تفصيليا بجريمتهم بدافع الانتقام للشرف قائلين: فسخ خطوبته من أختنا وضحك على التانية وخلاها مارست معاه الحرام كان لازم نغسل عارنا".