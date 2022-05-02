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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمي يطرح طير المحبة عبر يوتيوب

صدى البلد

طرح الفنان حسين الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع الفديوهات “يوتيوب” أحدث أغانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى تحمل اسم طير المحبة.

أغنية طير المحبة، كلمات ولي عهد دبي الشيخ حمدان بين راشد ال مكتوم، وألحان فايز السعيد توزيع نور هاشم، مكساج وماستر جاسم محمد.

ومن المقرر أن يتعاون الملحن حسين علي مع النجم حسين الجسمي في أغنية جديدة تحمل اسم "ما بدي " والتي سيتم طرحها علي طريقة الفيديو كليب .

الأغنية ستكون باللهجة الخليجية؛ وتم الانتهاء من تسجيلها خلال الأسبوع الماضي  .

وأكد الملحن حسين أن الأغنية استغرقت تلحينها شهر؛ مؤكدا أن حسين الجسمي يمتلك صوت قوى للغاية.

يذكر أن الملحن حسين علي كانت بداياته في سنة 2013، وكانت انطلاقة قوية، حيث تلقى إشادة العديد من الفنانين المعروفين.

 

حسين الجسمي يطرح أمي جنة :


وكان قد طرح حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من ايديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحچيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون أشوف".

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية من ألحانه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد. 

 

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي ولي عهد دبي فايز السعيد الملحن حسين علي

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