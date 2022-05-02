ياسر جلال: الرئيس السيسي رجل بسيط ومتواضع مش بيزوق كلامه|فيديو

قال الفنان ياسر جلال إنه سعيد وفخور بمشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي قدم فيه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع.

ووصف ياسر جلال ظهوره الأول بعد عرض مسلسل الاختيار، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه رجل بسيط ومتواضع ومهيب ومتدين وصادق جدا.

وأكد ياسر جلال في تصريحاته للراديو 9090، على أن الرئيس السيسي رجل صريح:" مش بيزوق كلامه ومبيحبش الشو.. كلامه بيطلع من القلب من أيام ما كان وزير الدفاع".

وأوضح ياسر جلال أن أهم ما يميز مسلسل الاختيار الجدية في تناول الموضوعات واحترام طريقة تناول الشخصيات التي يتحدث عنها، مؤكدا:" كنا بنعمل المسلسل واحنا مرتاحين نفسيا".

نشرت إذاعة الراديو 9090، أول صورة لزوجة الفنان ياسر جلال برفقته مع الإعلامية فاطمة مصطفى قبل إذاعة حلقته معها مساء اليوم للحديث عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3، وتقديمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك الفنان ياسر جلال أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة. وكرم الرئيس السيسي أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك في إطار احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«عائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».