غادة عادل تكشف سر اتقانها تمثيل مشاهد حالات الهلع في أحلام سعيدة..فيديو

كشفت الفنانة غادة عادل، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " احلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقالت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" شخصية شيرين كان لديها إحساس بالذنب غير طبيعي لأنها خبطت واحدة بالعربية".

وأضافت غادة عادل :" شخصية شيرين حبت شخصية فريدة في المسلسل، والموضوع اصبح صعب جدا على شخصية شيرين التي قمت بتأديتها ".

وعن اتقانها لتمثيل مشاهد حالات الهلع والخوف التي كانت تصاب بها، قالت غادة عادل :" اختي مها كانت تعاني في فترة من الاصابة بـ حالات ذعر وكانت تشعر بتنميل في الأطراف، وقمت بتمثيل طريق الإصابة بـ حلالات الذعر والخوف من أختي".