السيطرة على حريق نشب في فدان قمح بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في قطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح، مِلك مُزارع ستيني؛ إثر حدوث شرر من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلى الأرض، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح، مِلك المدعو (طلعت م ر- 61 سنة- مُزارع- و2 أخرين ويقيمون بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وارجعوا سبب الحريق إلى حدوث شرر من أسلاك كهرباء الضغط العالي المارة أعلي الأرض الزراعية، وأضافوا بإحتراق مساحة فدان منزرع بالقمح، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.