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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تموين سوهاج": توفير 6703 كجم لحوم ودجاج للمواطنين في عيد الفطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، إن المديرية عملت على توفير بعض المواد الغذائية الهامة، لتوفير احتياجات المواطنين ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المُبارك، حيث تم وضع خطة تضمن توافر السلع التموينية والغذائية الضرورية للمواطن بأنحاء المحافظة.

 

وأشار في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه تم توفير 5323 كيلو لحوم و1380 كيلو دجاج برازيلي؛ لبيعها بأسعار مُخفضة للمواطنين؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء من أعلى عاتقهم، مؤكدًا أنه تم تدشين مبادرة العيد فرحتنا، وتم افتتاح أربعة معارض بمدينة سوهاج، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، حيث وجه الأخير بافتتاح معارض "العيد فرحتنا" بكل مركز من مراكز سوهاج؛ لتوفير احتياجات المواطن السوهاجي، بكافة أرجاء المحافظة.

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ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أنه تم إعداد غرف عمليات رئيسية بالديوان العام بالمديرية، وأخرى فرعية بكافة الإدارات بمراكز المحافظة؛ للمتابعة ٢٤ ساعة خلال أيام عيد الفطر المُبارك؛ وذلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها وإبلاغ المحافظة والوزارة بالموقف التمويني يوميًا خلال أيام العيد أولاً بأول، تكثيف الحملات على الأسواق؛ لمتابعة سير العمل بالمخابز والمنشآت التجارية، ومتابعة الأسعار.

سوهاج لحوم فراخ تموين مهندس

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