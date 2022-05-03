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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور: ماجي في راجعين يا هوى دكتورة نفسية لكنها خارج العيادة إنسانة|خاص

نور اللبنانية
نور اللبنانية

كشفت النجمة اللبنانية نور في تصريح خاص لصدى البلد عن الصعوبات التي واجهتها في تقديم دور ماجي في مسلسل راجعين يا هوى.

وقالت نور :" شخصية ماجي هي دكتورة نفسية فقط ولكن  في الأول والآخر هي انسانة وست  حتي لو هي تعالج الناس في العيادة الخاصة بها ولكن هي خارج العيادة  بتاعتها من الممكن أن تجد شيئا يضايقها".

أضافت :"  و ممكن تحب بس تقلق لانها  عندها تجربة فاشلة مثلها مثل اي بنت  لان حتي لو دكتورة فهي انسانة  ممكن تخاف من اي حاجة في حياتها بس في نفس الوقت ولانها دكتوره وعندها مرجع طبي من الممكن ان تفكر بطريقة ثانية وتحلل الامور بطريقة ثانية أو تحلل الامور بطريقة ابعد".


تابعت: "وحتي لو مش من اختصاصها مش الطب النفسي  كان هيبقي اسهل عشان هي كدة عارفة تحلل شوية وتشوف ابعاد الحكاية  فتأخذ وقتا زمنيا أقصر لكن لو حد تاني كان سيأخذ فترة".

نور ماجي راجعين يا هوي اللبنانية نور النجمة اللبنانية نور

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