داليا شوقي: حققت حلم حياتي بالمشاركة في مسلسل أحلام سعيدة مع يسرا

قالت الفنانة داليا شوقي، إنها قامت بتجربة أداء للشخصية بمسلسل أحلام سعيدة ، وأنها أحبت شخصية "نادين" لأنها جدلية.

وأضافت “شوقى”، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز": “الشخصية جدلية وشقية والناس مش هتعرف تحبها ولا تكرهها وفي جدل حصل عليها وأنا بحب الشخصيات دي”، مشيرة إلى أن حلم حياتها تحقق بالوقوف أمام الفنانة يسرا في عمل واحد.

وتابعت داليا شوقي، أن المخرج عمرو عرفة رجل عظيم وكان لها الشرف بالانضمام في عمل من إخراجه، مشيرة إلى أن دورها استطاع أن يقدم شريحة من الشباب.

وأكدت أن “نادين”، شخصية موجودة فى المجتمع بالفعل، وأتمنى أن تكون نالت إعجاب المشاهدين، لافتة إلى أنها شاركت فى مسلسل العائدون هذا العام أيضاً، وكانت تسعى أن يرى المشاهد تنوعها فى الأدوار ويصدقها فى كل مرة.