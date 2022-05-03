مدير الطب البيطري بالغربية: ذبح 242 رأس ماشية خلال يومي العيد

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم ذبح 242 جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس، استقبلتها المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال أول وثانى أيام العيد، وذلك فى إطار الأقبال على الذبح بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأشار " أنور"، إلى أنه يقوم بمرور يومى على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، كما تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة الذبح داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث.



ومن جانب أخر قام الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، بتكثيف المرور علي الأسواق إحكاما للرقابة البيطرية علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، خاصة الأسماك المدخنة الرنجة والأخرى المملحة الفسيخ بالمنافذ والمحلات.

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