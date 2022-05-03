الرقابة المالية: 1.9 مليار جنيه حجم التعويضات التأمينية المسددة خلال فبراير 2022

كشف تقرير لهيئة الرقابة المالية عن نمو حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين بنسبة 28.5% خلال فبراير 2022 على أساس سنوى.



وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالى حول نشاط قطاع التأمين خلال فبراير 2022،أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة فى فبراير الماضي بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى العام الماضي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 756.2 مليون جنيه خلال فبراير 2022 مقابل 619.8 مليون جنيه فى فبراير 2021 بزيادة 22 %

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2022مقابل 860 مليون جنيه فى فبراير 2021، بزيادة 33.2%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري بلغت 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.3 مليار جنيه فى فبراير 2021 بنمو 27.3%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال فبراير الماضي والتي بلغت 229 مليون جنيه مقابل 166.2 مليون جنيه فى فبراير 2021 بارتفاع 38%