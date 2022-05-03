عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 1.9 مليار جنيه حجم التعويضات التأمينية المسددة خلال فبراير 2022

صدى البلد

كشف تقرير لهيئة الرقابة المالية عن نمو حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين بنسبة 28.5% خلال فبراير 2022 على أساس سنوى.


وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالى حول نشاط قطاع التأمين خلال فبراير 2022،أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة فى فبراير الماضي بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى العام الماضي.

هبوط أسعار النفط أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل وأسباب

تعرف على أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 756.2 مليون جنيه خلال فبراير 2022 مقابل 619.8 مليون جنيه فى فبراير 2021 بزيادة 22 %

وأشار  تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار  جنيه خلال فبراير  2022مقابل 860 مليون جنيه فى فبراير 2021، بزيادة 33.2%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري بلغت 1.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 1.3 مليار جنيه فى فبراير 2021 بنمو 27.3%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال فبراير الماضي والتي بلغت 229 مليون جنيه مقابل 166.2 مليون جنيه فى فبراير 2021 بارتفاع 38%

الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية قطاع التأمين المالية قيمة التعويضات المسددة Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

ترشيحاتنا

“معركة حقيقية".. بايدن يصف أزمة أوكرانيا بأنها نقطة تحول في التاريخ

روسيا تطالب بحقها في السمك ورقائق البطاطس.. حرب جديدة مثيرة للجدل

علي جمعة: الإسلام نسق مفتوح لا يعرف الانغلاق أو الجنس والعرق

الوطن يتسع للجميع .. العفو الرئاسي عن المسجونين خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

الصواريخ الروسية تقصف محطة كهرباء و6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ