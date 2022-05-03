يعود للعزوبية.. مروان خوري يعلن فسخ خطبته من اللبنانية ندى

فجر المطرب مروان خوري مفاجأة جديدة بإعلان فسخ خطوبته من اللبنانية ندى قبل أيام من الزواج ليعود مجددا إلى لقبه بكونه أشهر عازب بالوسط الفني.

وقال مروان خوري في لقاء له بقناة الجديد اللبنانية: إن كل شيء بالحياة قسمة ونصيب ولست متسرعا في الدخول مجددا بقصة حب جديدة وأن تركيزي حاليا منصب في حياتي الفنية.

مروان خوري يكشف سر تأخر زواجه

كشف الفنان مروان خوري عن سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته الواسعة بين الفتيات بالرومانسية، قائلا: "الزواج عندي مرتبط بالمشاعر والشغف".

وأوضح الفنان مروان خوري ، خلال لقائه لـ برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، ومن تقديم النجمة "إسعاد يونس"، أن اختياره لخطيبته " ندى " كان لسبب مواصفاتها ، معقبا : "بحب عيونها .. والحب ملوش أجوبة".

وأبدع الفنان “ مروان خوري ” في تأدية عدد من الأغنيات الرومنسية على الهواء ، ومن بينها أغنية “ كل القصايد ”، وبنلف في دواير".