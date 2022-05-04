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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ستيني بحروق من الدرجة الأولى في سوهاج.. والسبب فرن بلدي

صدى البلد

أصيب رجل في منتصف العقد السابع من العُمر، بحروق من الدرجة الأولى، مُتفرقة بالجسم؛ إثر نشوب حريق بحوش مُلحق بمنزل المُصاب؛ بسبب تطاير شرر من فرن بلدي بداخل الحوش، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفادها نشوب حريق بحوش دائرة مركز، ووجود مُصاب.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو "ماهر ج- 65 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز"، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الحوش بحروق من الدرجة الأولي متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى المركزي، والحالة العامة جيدة، وبسؤال نجله المدعو "جاد م- 28 سنة- محاسب- ويقيم دائرة المركز"، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي متواجد بالحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حريق ستيني حروق حوش

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