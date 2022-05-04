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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الرمال.. إنجي وجدان في سيلفي جديد من عطلتها الصيفية

إنجي وجدان
إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”. 

وظهرت إنجي وجدان في الصورة، خلال عطلتها الصيفية علي الرمال، وعلقت كاتبة: “صباح الخير، اجازة العيد”.

وكشفت الفنانة إنجي وجدان عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها " طلعت روحى " ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني.

 وأكدت إنجى وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحى أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

 وتابعت انجي وجدان: لدى يقين أن خطواتى الفنية لابد وأن تكون فى تقدم مستمر ، حتى فى بداياتى كنت حريصة على اختيار أعمال فنية تترك أثرا فى نفس المشاهدين .

 وأضافت انجي وجدان قائلة: كل هذا إضافة إلى أنني خلال الفترة الماضية كنت مشغولة فى استقبال  مولودى الجديد.

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