الأشقر: معدات الزراعة الآلية تواصل حصاد القمح في توشكى وغرب المنيا

تواصل كافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمالها طوال اجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل، وتقديم كافة الخدمات للمزارعين في كافة ربوع مصر، بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية.

وأعلن الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، استمرار كافة محطات القطاع، في العمل خلال أيام العيد ، في عمليات الحصاد والحرث والتسويه بالليزر.

وأشار الأشقر، إلى أنه يجرى حاليا، من خلال معدات القطاع تنفيذ عمليات حصاد محصول القمح في توشكى والفرافرة، فضلا عن يتم اليوم حصاد ٥٠٠ فدان من القمح في منطقة غرب غرب المنيا، كذلك جاري إنهاء الأعمال في محطه بحوث قها، و الحصاد في مساحات القمح في المحطات البحثية في سوهاج والجميزة والنوبارية، إضافة إلى تجهيز المعدات في غرب غرب المنيا لبدء حصاد محصول البنجر، والمقرر بداية يونيو المقبل.

وفي سياق متصل ، تواصل الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، العمل في جميع محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز واعداد تقاوي الموسم الصيفي، لتوفير التقاوى الجيدة والمنتقاه للمزارعين، والتي تمتاز بانتاجيتها العالية.