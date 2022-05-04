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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف وإزالة 7 محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة في التصدي لعمليات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة مؤكدًا استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر على أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل صباحية ومسائية لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ولجان فرعية في المراكز برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمتابعة المستمرة والتصدي لأية محاولات للناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بشأن التصدي بكل حسم لجميع أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وشدد المحافظ على ضرورة منع التعديات بكافة صورها والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة اخرى وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي.


وتنفيذًا لتكليفات المحافظ شنت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة محمد بشير رئيس الحي حملة لرصد ومتابعة أية مخالفات وتم رصد محاولة بناء مخالف وصب سقف الدور الأول بأحد العقارات بشارع سعد زغلول وتمت إزالة المخالفة فورًا وذلك بمشاركة محمد عبدالراضي وهاني محمد نائبا رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميدانية والاشغالات بالحي وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء.
 

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدا شافعي رئيس المركز محاولة الشروع في بناء بدون ترخيص بقرية نزالي جانوب شرق السكة الحديد على مساحة قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز حالة تعدي على أرض زراعية بقرية دشلوط فضلا عن إزالة فورية لحالة تعدي على الطريق الدائري بدائرة المركز وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية دشلوط.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري حملة تمكنت خلالها من إزالة حالة تعدي على أرض أملاك دولة على مساحة 150 متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وذلك بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومسئولي الازالات بالمركز.


وفي مركز أسيوط نجحت الوحدة المحلية في التصدي لمحاولة تعدي على أرض زراعية بقرية الزاوية بحوض الربوة وإزالة بناء مخالف على أرض زراعية بحوض البربخ بقرية شطب على مساحة قيراط وذلك بمشاركة حسني درويش رئيس المركز وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز ورئيسا قريتي ريفا وشطب ومسئولي الجمعيات الزراعية وحماية الأراضي وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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