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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشهير بأعراض الفنانين| "الأعلى للإعلام" يقرر إغلاق حسابات زوج منة عرفة

صدى البلد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإغلاق حسابي محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، على فيس بوك وانستجرام؛ لخرقه الأكواد والمعايير الإعلامية ولبثه منشورات تمثل سبًا وقذفًا لمهنة الفن وأهله.

جاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشكوى لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد محمود المهدي.

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وجاءت الشكوى  التي تم تقديمها من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على أن محمود المهدي نشر على حسابه على فيسبوك وانستجرام عدة منشورات تتضمن تشهيرا وطعنا في الأعراض وتهديد بنشر إساءات تخص عددا من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرين.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اشرف زكي الفنانة إلهام شاهين تنظيم الاعلام الاعلى للاعلام

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