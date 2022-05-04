مصدر بالزمالك : اتجاه في النادي لرفض ضم عمرو مرعي مهاجم المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس ضم عمرو مرعي، مهاجم فريق المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن أحد وكلاء اللاعبين رشح بالفعل اللاعب لمسؤولي نادي الزمالك للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل لتدعيم خط هجوم الأبيض في الموسم الجديد.

وأشار المصدر أن قرار مسؤولي النادي الأبيض يتجه إلي عدم ضم اللاعب لبعض الأسباب ومن ضمنها عدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر، بخلاف توقيع عمرو مرعي من قبل للزمالك أثناء تواجده في إنبي ولكن اللاعب فضل وقتها خوض تجربة الاحتراف بالنجم الساحلي.

‎ وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 10 مايو الحالي.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.