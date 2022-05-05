بطريقة غير تقليدية .. حضري الدجاج المشوي أحلى من المطاعم

بطريقة غير تقليدية يمكنك تحضير أطباق الدجاج على مائدتك إليك المقادير وطريقة التحضير جربيها بنفسك وفقا لموقع “delicious”



وقت التحضير:



20 دقيقة

وقت الطبخ

50 دقيقة



مكونات الدجاج المشوي



1 كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة إلى قطع بحجم 5 سم

1/4 كوب (60 مل) زيت زيتون منقوع بالليمون

ملعقتان صغيرتان من الليمون المطحون أو ملعقتان كبيرتان من قشر الليمون المبشور

2 فص ثوم مهروس

4 قطع من الدجاج

2 حبة ليمون

أوراق غار

أغصان البقدونس ذات الأوراق المسطحة للتقديم

أوراق سلطة أو خضروات مطهوة على البخار للتقديم

طريقة عمل الدجاج المشوي



1.يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتُطهى البطاطس في ماء مغلي ومملح لمدة 6 دقائق أو حتى تنضج.

2.يُمزج زيت الليمون مع الليمون والثوم في وعاء

3.ضعي الدجاج في مقلاة مع البطاطس و أوراق الغار

4- يُسكب المزيج فوق الزيت ، ثم يُقلب المزيج و اخبزيها لمدة 45 دقيقة حتى يصبح الدجاج والبطاطس ذهبيًا وتنضج تمامًا.

5- رشيها بالبقدونس وقدميها.