ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام في الصيف

من المهم أن تحافظ على رطوبتك أثناء الصيف ، وعلى هذا النحو ، تناول السوائل المرطبة والخضروات والفاكهة خلال الأشهر الحارة

وقد يكون الشمام واحدة من هذه الفاكهة الموسمية الشعبية التي يمكن الحصول عليها بسهولة في فصل الصيف

الشمام فاكهة غنية بالعصارة ليست فقط لذيذة للأكل ، ولكنها تأتي أيضًا مليئة بالعديد من الفوائد الصحية.

فوائد الشمام

الشمام غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب. كما أن الأدينوزين الموجود في الشمام له خصائص ترقق الدم ، مما يقلل تلقائيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب

جيد لعينيك

تساعد الكميات الكبيرة من فيتامين أ وبيتا كاروتين في الشمام على زيادة حدة البصر وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

يمنع حصوات الكلى

أثبت مستخلص الشمام المسمى أوكسيكين صفاته في علاج اضطرابات الكلى والحصوات. كما أنه ينظف الكلى بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء.

يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

نظرًا لخصائصه المضادة للتخثر ، فإنه يذيب الجلطات ويخفف من تقلصات العضلات.

كما أن الشمامعلاج صيفي لذيذ ، صحي لذلك ، لا تفوت فرصة الاستمتاع بهذه الفاكهة الرائعة ".