متعة ركوب الخيل على البحر تجذب الأطفال بطور سيناء

الخيول علي شاطئ البحر ..تجذب اطفال طور سيناء

تتعدد مظاهر فرحة العيد في الشواطئ بجنوب سيناء سواء بالسباحة أو الغوص أو العاب الشاطئ والرياضات المتعددة من العاب الكرة الشاطئية أو الصيد علي لسان البحر أو العاب الرماية وكذلك لم تغيب ايضا العاب الفروسية وركوب الخيول من الشواطئ التي جذبت اطفال طور سيناء .



وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري اقبال الاطفال علي ركوب الخيول علي شواطئ خليج موسى بطور سيناء

يقول الشاب محمد سيد كفته أن هوايته تربية الخيول وعندما خرج الشاطئ لتمارس الخيول المشي لمسافات عرض عليه استئجار الخيول للاستمتاع بها مشيرا إلي أن اللفة ب ١٥ جنيه مشيرا إلي الاطفال يحبون ركوب الخيال والتقاط الصور التذكارية معها .



وطالب الشاب محمد سيد بانشاء مدرسة لتعليم الفروسية وإقامة مضمار للفروسية بطور سيناء أسوة بمضمار الهجن.

وتعتبر محافظة جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في رياضات الهجن والفروسية ولذلك انشئ بها مضمار الهجن الدولي والذي يعتبر افضل مضمار علي مستوي الوطن العربي. وتقام بها سنويا مسابقات الهجن والفروسية بمشاركة العديد من الدول العربية .



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