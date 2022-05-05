إنقاذ شخصين والبحث عن آخر في حادث سقوط سيارة بإحدى ترع الدقهلية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهودها للبحث عن شخص بمياه ترعة السلام بمركز المطرية وذلك بعد سقوط سيارة يستقلها 3 أشخاص وتم استخراج شخصين مصابين فيما يزال البحث عن الثالث.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة السلام بجوار كوبري النسايمة يستقلها ثلاثة اشخاص .



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تمكنوا من إنقاذ شخصين ممن كانوا بالسيارة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

فيما تكثف قوات النهرى اعمال البحث عن الشخص الثالث وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.