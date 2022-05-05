برلماني يطالب بزيادة فرق الإنقاذ لسرعة انتشال جثامين الشقيقين الغريقين ببحيرة قارون

يتابع النائب محمد جمال الجارحى عضو مجلس النواب بدائرة مركزى يوسف الصديق وابشواى والشواشنة وعضو مجلس إدارة النادى الأهلي عملية انتشال جثامين الشابين الشقيقين الذين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه بحيرة قارون اليوم عقب قيامهما بالنزول للبحيرة للاستحمام.

وطالب النائب بزيادة أعداد قوات الإنقاذ النهرى والغواصين لسرعة العثور على جثامين الشقيقين و دفنهما فى مقابر أسرهم وذويهم.

كما تقدم النائب محمد جمال الجارحى بخالص تعازيه لأسر الضحايا و لأهالي يوسف الصديق، داعيا الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان ويدخل الشقيقين فسيح جناته.

من المعروف أن بحيرة قارون التي وقع بها الحادث تقع بمركز يوسف الصديق التابع لدائرة النائب محمد جمال الجارحى.

وكان الشقيقان على سلامة عبد الرحمن وشهرته الشواشنى ( 23 سنة )، وشقيقه محمد سلامة عبد الرحمن (15 سنة ) حضرا من القاهرة لقضاء إجازة العيد مع الأسرة، كعادة كل عام، وأثناء نزولهما مياه البحيرة جرفهما التيار، ولم يستطيعا العوم، مما أدى إلى غرقهما وسط مياه البحيرة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مامور مركز يوسف الصديق بالحادث.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الفيوم إلى مكان الحادث ببحيرة قارون، ويتم الآن عمل تمشيط للمنطقة للبحث عن جثامين الشابين.

تبين من التحقيقات الأولية أن الشقيقين من قرية دار السلام بقارون بحرى الجبل، قد خرجا لقضاء رابع يوم العيد على بحيرة قارون، وقاما بالنزول إلى مياه البحيرة للاستحمام هربا من الحر، فجرفتهما الأمواج إلى عمق البحيرة و غرقا فى مياه البحيرة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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