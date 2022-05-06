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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة مميزة باللونين الأبيض والأسود في صورة كلاسيكية لاقت تفاعل كبير من محبيها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا. 

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ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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ياسمين عبد العزيز: خططت لأكون ملكة الإعلانات وأعيش عمري من جديد

وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع مجلة سيدتي، إنها لم تتوقع أن يتصدر الإعلان الذي قدمته مع كريم عبد العزيز تريند يوتيوب، حتى أصبح رقم 1 في العالم، ووصفت النجاح الذي حققته بأنه "نفحة من الله". 


وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى أن سبب نجاح الإعلان كان تقديمه بطريقة الفوازير الاستعراضية المحببة عند الناس، وأنها في الأساس نجمة إعلانات عملت في بدايتها لمدة 5 سنوات في هذا المجال، وتعلمت منه الكثير، خاصة خطف الكاميرا وسحب عين المشاهد.

 

وكشفت ياسمين عبد العزيز أنها تخطط لأن تصبح مخرجة إعلانات كبيرة مثل ملك الإعلانات طارق نور، ولم تفكر أو تخطط لحلم التمثيل مطلقا، لكن شاءت الظروف أن تتجه للسينما والدراما وتحقيق النجاح من خلالهما. 


وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن تشاورها مع أحمد العوضي لتقديد عمل مسرحي كوميدي قائلة:" العوضي دمه خفيف جدا"، لكن المسرح يتطلب الالتزام بالوقت والمجهود وأي عمل آخر بجانبه يكون صعبا. 

جلسة تصوير جديدة ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز طارق نور

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