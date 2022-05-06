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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: أمريكا لم تساهم في قتل جنرالات روس بأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف جنرالات روس، خلافا لما زعمت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن الولايات المتحدة، ترسل إلى كييف معلومات استخبارية "لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، لكنه أضاف "لا نقدم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت الأربعاء عن مصادر لم تسمّها داخل الاستخبارات الأمريكية، أن المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب جبهة القتال.

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ونقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أنه من بين الجنرالات الروس الذين قُتِلوا بأيدي القوات الأوكرانية، تم استهداف "الكثير" بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وفي وقت سابق وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي الادعاء بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس بأنه "غير مسؤول".

وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون لوكالة "فرانس برس" بواسطة رسالة بالبريد الإلكتروني إن "الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم"، غير أنها أضافت "لا نقدم معلومات بقصد قتل جنرالات روس".

وكتبت "نيويورك تايمز" في تقريرها أن الجهود الاستخبارية التي تبذلها واشنطن لمساعدة أوكرانيا في المعارك ركزت خصوصا على "تحديد المواقع وعلى تفاصيل أخرى تتعلق بالمقرات المتحركة للجيش الروسي والتي تتنقّل بانتظام".

ويوم الإثنين الماضي، أفاد البنتاجون رسميا بأن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان موجودا "لأيام عدة" الأسبوع الماضي على خط الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا.

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