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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التهاب المفاصل الروماتويدي.. أعراضه وطرق علاجه

التهاب المفاصل الروماتويدي
التهاب المفاصل الروماتويدي

يعد  التهاب المفاصل الروماتويدي من أخطر الأمراض المزمنة وتلعب العوامل الوراثية دورا كبيرا فى الإصابة به .

التأخر فى اكتشاف التهاب المفاصل الروماتويدي إهمال علاجه والالتزام بنظام الحياة الذي يحدده الطبيب يهدد المريض بعدم القدرة على استخدام اليدين والقدمين وآلام شديدة فى مختلف أنحاء الجسم  هو مرض مناعي ذاتي يصيب المفاصل على جانبي الجسم.

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وذكر موقع "clevelandclinic" أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو نوع متماثل من التهاب المفاصل إنه يؤثر بشكل تقليدي على المفاصل الأصغر في اليدين والقدمين على الرغم من إمكانية إصابة المفاصل الأكبر حجمًا.

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على الأشخاص بطرق مختلفة ولكن هناك مجموعة من الأعراض الشائع، وهى:

ألم وتورم وتيبس وحنان في أكثر من مفصل خاصة اليدين والركبتين والمعصمين والكاحلين والقدمين.
تصلب الجلد خاصة في الصباح أو بعد الجلوس لفترات طويلة.
ألم وتيبس في نفس المفاصل على جانبي جسمك.
الشعور بالتعب والإعياء .

ومن الأعراض النادر لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي حدوث مشاكل فى الجلد والعين والرئتين والقلب
يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً في التطور بين سن 30 و 60 وقد تظهر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي لدى بعض الأشخاص بشكل تدريجي على مدار بضع سنوات، بينما قد يعاني البعض الآخر من الأعراض التي تتطور بسرعة.

يمكن أن تساعد الأدوية في تقليل آلام المفاصل وتورمها فضلاً عن إبطاء تقدم المرض، ويمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة وأن تفيد معظم الأشخاص المصابين بـ التهاب المفاصل الروماتويدي.

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