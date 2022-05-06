إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف بإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الأراضي الزراعية.

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نفذ الحي حملة مكبرة لإزالة حالتي تعدي علي أراضي زراعية بأبيس، بناء علي الرصد والمرور الميداني للجنة التعديات على الاراضي الزراعيه، المشكلة بالحي برئاسة سكرتير عام الحي يحيى زكريا تفعيلا لقرار المحافظ رقم (٨٨)لعام ٢٠٢٢ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٣٣ لعام ٢٠٢٢.

وخلال الحملة، تم إزالة تعدي علي قطعة أرض زراعية بمساحة ٣٠٠ متر بقرية أبيس١٠/٨، حيث قام المخالف بردمها و تبويرها وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

كما تم إزالة تعدى آخر بالبناء المخالف على أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريبا، بقرية الروضة الجديدة أبيس السابعة، وتمت الإزالة بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمشاركة إدارة المتابعة والرقابة بالحي، ومسئولي حماية الأراضي.

وشددت عزة سعد رئيس حي وسط على استمرار أعمال إزالة المخالفات على أملاك الدولة لإعادة الانضباط و فرض القانون.